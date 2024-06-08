ألمانيا تعلن قائمتها النهائية لخوض يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نايجل ناجيلسمان المدير الفني لمنتخب المانيا قائمة منتخب ألمانيا التي ستخوض نهائيات بطولة يورو 2024 والتي ستنطلق يوم 14 يونيو الجاري بالمباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا للمجموعة الأولى.

وكان نيجيل ناجيسلمان والذي تم تعيينه في شهر سبتمبر الماضي خلفا لهانز فليك قد أكد أن هدف منتخب بلاده هو الحصول على اللقب الرابع في تاريخه في بطولة كأس أوروبا ليصبح صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب حيث يتشارك حاليا في المركز الأول لعدد مرات الفوز مع منتخب أسبانيا برصيد ثلاث مرات لكل منتخب قبل منتخب فرنسا برصيد لقبين.

وضمت قائمة المنتخب الألماني 26 لاعبا وفقا لتعديلات الاتحاد الأوروبي الأخيرة وكان أبرز ملامحها وجود الحارس الصاعد أوليفر باومان كحارس ثالث إلى جانب كل من مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ و حارس برشلونة مارك اندريه تيرشتيجن.

أما خط الدفاع فضم فالديمار انتون وماكسيمليان ميتلستاديت ثنائي فريق شتوتجارت وانطونيو روديجير مدافع ريال مدريد ونيكو شوتلبيك وجوناثان تاه و روبن كوخ و وبنيامين هنريتش وديفيد رام و جوشوا كيميتش الذي تم ضمه كلاعب مدافع بدلا من مركزه في خط الوسط .

أما في خط الوسط فضم اللاعب الصاعد في فريق بايرن ميونخ الكسندر بافلوفيتش و الكاي جوندوجان نجم برشلونة وقائد المنتخب الألماني ونجم ريال مدريد ترني كروس والذي سيعلن اعتزاله عقب البطولة و باسكال جروس و وربرت اندريتش و كريس فرويتش و جمال موسيالا و ليروي سانيه و فلورين فيرتز نجم بايرليفركوزن .

خط الهجوم الألماني فضم المخضرم توماس مولر ونجم ارسنال كاي هارفريتز ومهاجم بروسيا دورتموند نيكولاس فلولكبيرج.