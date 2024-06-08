صدام وحيد بين مصر وغينيا بيساو قبل موقعة الاثنين بالتصفيات

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن لمواجهة نظيره غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

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وكان منتخب مصر حقق فوزاً على نظيره بوركينا فاسو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

ويستعرض “الخليج 365” تاريخ مواجهات مصر غينا بيساو قبل صدام الأثنين المرتقب:

وسبق وأن ألقي منتخب مصر بنظيره غينيا بيساو مرة واحدة فقط وكانت في كأس الأمم الأفريقية 2021، عندما فاز الفراعنة 1-0 بهدف محمد صلاح.

وستكون مباراة الأثنين المقبل هي المواجهة الأولي بين مصر وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلي كأس العالم 2026 التي سوف تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره غينيا بيساو يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يونيو الجاري في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.