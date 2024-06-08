نجم ريال مدريد "يهدد" بالرحيل في الميركاتو الصيفي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني، عن تطور حاسم بشأن لاعب فريق ريال مدريد، داني سيبايوس، والذي ارتبط كثيرًا بالرحيل عن صفوف الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولم يشارك سيبايوس كثيرًا هذا الموسم رفقة فريقه ريال مدريد، والذي ينتهي عقده في 30 يونيو من عام 2027، حيث انتقل إلى صفوف الملكي عام 2017، قبل أن يخرج معارًا إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي.

وكشفت شبكة ريليفو الإسبانية، بأن سيبايوس غير راض عن دوره في الفريق. والأكثر من ذلك أنه لم يتم استدعاؤه لقائمة المنتخب الإسباني المشاركة في بطولة "يورو 2024" بقيادة لويس دي لا فوينتي.

ولا يبدو سيبايوس سعيدًا داخل ريال مدريد، خاصة بعد الوعد الذي تلقاه من كارلو أنشيلوتي الموسم الماضي، حيث قال له: "أنه سيكون جزءًا مهمًا في الفريق".. فيما لم يشارك خلال الموسم الحالي.

وأضافت الشبكة بأنه إذا أراد سيبايوس مغادرة ريال مدريد، فسيتعين عليه أن يصل بعرض جيد، من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتلك اللاعب علاقة جيدة جدًا مع كل من أنشيلوتي وإدارة النادي، وهذا يمكن أن يساعده في إيجاد حل خارج الفالديبيباس، على الرغم من أن النادي يفضل استمراره. ويرون فيه بديلا جيداً.