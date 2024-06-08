نجم اليوفنتوس الايطالي يغيب عن يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن مدرب منتخب بولندا كاسبر بروبيريز ان نجم هجوم نادي يوفنتوس الايطالي اركاديوز ميليك سيغيب عن المشاركة في نهائيات بطولة يورو 2024 بسبب الاصابة .

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وكان اركاديوز ميليك قد تعرض للاصابة خلال مواجهة منتخب بولندا مع منتخب اوكرانيا ضمن استعدادات المنتب البولندي لخوض يورو 2024 والتي انتهت بفوز المنتخب البولندي 3 / 1 مساء الجمعة .

وعلى الرغم من كون الاعب البولندي هو الخيار الثاني في هجوم يوفنتوس الايطالي بعد النجم دوشان فلاهوفيتش الا ان ميليك كان سيكون له دور محوري في قيادة هجوم بولندا في البطولة الاوربية .

وقال كاسبر بروبيريزالمدير الفني لمنتخب بولندا عقب اعلان اصابة ميليك : بكل اسف سيغيب ميليك عن البطولة الاوربية بسبب الاصابة في الركبة وهي ضربة قوية للغاية لاستعدادتنا لخوض البطولة . لدينا ايضا ثلاثة لاعبين اخرين نحتاج للكثير من الوضوح بشأن اصابتهم لتحديد القرار النهائي بشأنهم .

وكان ميليك قد تعرض للاصابة بعد الالتحام القوي مع لاعب وسط جنوة الايطالي ومنتخب اوكرانيا روسلان مالينوفيسكي ورغم محاولته التحامل على نفسه واستكمال المباراة الا انه لم يستطع بعد شعوره بالالام قوية ليتم تغييره .

يذكر ان ميليك شارك هذا الموسم في 32 مباراة في الدوري الايطالي منها سبعة مباريات فقط شارك من بداية المباراة وهو ما يدل على عدم اعتماد المدير الفني السابق لليوفي ماسيمليانو اليجري عليه في قيادة هجوم السيدة العجوز في الموسم الماضي .