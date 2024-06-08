شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدفع بـ السولية فى ودية الأهلي والنجوم بعد التعافي من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بـ عمرو السولية لاعب الفريق في جزء من مباراة الفريق الودية أمام النجوم، المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت باستاد التتش.

ويرغب كولر في تجهيز السولية فنياً وبدنياً بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً في العضلة الضامة وحرمت اللاعب من المشاركة في نهائي أفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو الجمعة المقبل في الدوري الممتاز وهو أول اختبار رسمي للمارد الأحمر بعد التتويج ببطولة دور أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي.

من ناحية أخرى، تراجع الأهلي عن التعاقد مع يوسف أيمن مدافع نادي الدحيل القطري، ورغم أن الأخير كان مُرشحا بقوة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستنطلق بعد أسابيع قليلة، إلا أن الأهلي صرف النظر عن ضم اللاعب.

ويرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة بأكثر من صفقة محلية وأجنبية، وتم ترشيح يوسف أيمن الذي تم طرح فكرة التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء، لكن الصفقة فشلت فى النهاية.