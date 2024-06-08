شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 يونيو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك لـ"الخليج 365": أزمة القيد ما زالت قائمة والتفاوض مع بوطيب مستمر، منتخب مصر يغادر القاهرة اليوم لمواجهة غينيا بيساو فى تصفيات المونديال.

منتخب مصر يغادر القاهرة اليوم لمواجهة غينيا بيساو فى تصفيات المونديال

تتوجه بعثة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن إلى غينيا بيساو، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة منتخب بلادها بعد غد الأثنين في إطار الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

كولر يجهز كهربا وموديست لقيادة هجوم الأهلى بعد إصابة وسام أبو على

يعمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تجهيز الثنائى محمود كهربا والفرنسى أنتونى موديست مهاجمى الفريق للمشاركة فى مباريات المارد الأحمر المقبلة بعد إصابة الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى الأساسى. تراجع النادي الأهلي عن التعاقد مع يوسف أيمن مدافع نادي الدحيل القطري، ورغم أن الأخير كان مُرشحا بقوة للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية التى ستنطلق بعد أسابيع قليلة، إلا أن الأهلي صرف النظر عن ضم اللاعب. حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق ، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فأن كولر طلب ضم 5 لاعبين في 4 مراكز خلال الصيف الجاري ، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات في مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

منتخب مصر يستعيد جهود محمد حمدى أمام غينيا بيساو

يستعيد منتخب مصر جهود محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز في مباراة غينيا بيساو بعد انتهاء الإيقاف لحصوله على انذارين لتنتهي أزمة الظهير الأيسر في المنتخب في ظل إصابة أحمد فتوح.

ضمنت مصر لقب السيدات بمنافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.