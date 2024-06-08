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منتخب مصر يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى غينيا بيساو.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة الدولى، استعدادا للسفر إلى غينيا بيساو لخوض مباراة الاثنين المقبل فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأدى المنتخب الوطني مرانه الأخير فى الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، السبت، قبل السفر إلى غينيا بيساو، استعداداً لمباراة الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمباراته المرتقبة أمام غينيا بيساو على ملعب استاد "24 سبتمبر" فى السابعة مساء الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

 

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تريزيجيه

 

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منعم وزيزو 

 

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رامى ربيعه

 

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محمد صلاح
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عواد 

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

 

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

 

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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