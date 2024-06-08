شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطير إلى غينيا بيساو بطائرة خاصة من شركة مصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقلعت منذ قليل رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS3601 من مطار القاهرة الدولى إلى مطار اوزفالدو فييرا بغينيا بيساو وعلى متنها بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم وذلك لملاقاة منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وكان فى وداع بعثة المنتخب الوطني بمطار القاهرة الدولى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث قام بمؤازرة البعثة قبل مغادرتها.

هذا وقدم فريق من العلاقات العامة بمصرللطيران وشركة ميناء القاهرة الجوى كافة التسهيلات اللازمة لسفر منتخب مصر من صالة ٤ فى رحلة تستغرق نحو ٨ ساعات بأحدث طائرات مصرللطيران من طراز إيرباص A320N.