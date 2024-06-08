شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع نجم اليد يحتفل بزفافه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إحتفل يحيى الدرع لاعب منتخب اليد المحترف فى صفوف فيزبريم المجرى بحفل زفافه على منة فتحى فى أحد الفنادق الكبرى. واستغل الدرع فترة انتهاء الموسم للاحتفال بزفافه قبل إعداد منتخب الفراعنة لأولمبياد باريس 2024.

وفى سياق مختلف، أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

أسفرت منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.



يحيى الدرع يحتفل بزفافة



يحيي الدرع مع زوجته فى حفل الزفاف



يحيى الدرع بصحبة زوجته



