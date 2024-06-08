شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة منتخب مصر إلى غينيا بيساو تستغرق 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستغرق رحلة منتخب مصر إلى غينيا بيساو 8 ساعات، حيث أقلعت طائرة المنتخب منذ قليل فى طريقها إلى غينيا بيساو استعدادا لخوض مباراة الاثنين المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026، ومن المقرر وصول البعثة فى تمام الواحدة صباح غد الأحد.

ويرافق جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلى، بعثة منتخب مصر التى توجهت منذ قليل إلى غينيا بيساو، وكان وزير الرياضة فى وداع البعثة بالمطار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.