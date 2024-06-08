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لجنة التفتيش توسع أعمالها في النصر

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ياسر رشاد - القاهرة - قررت لجنة التفتيش المشكلة من وزارة الشباب والرياضة للتفتيش على نادي النصر الرياضي بشأن الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة النادي توسيع أعمالها في النادي خلال الفترة الحالية. 
وشكلت وزارة الشباب والرياضة لجنة برقم 11 لعام 2024 لبحث الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر بشأن تزوير توقيعه على محضر مجلس إدارة وإقتحام مكتبه ووجود بعض المخالفات المالية والإدارية بالنادي. 
وقامت اللجنة بتوسيع أعمالها في التفتيش بالنادي على أعمال مجلس الإدارة بناء على الشكوى المقدمة من عضو المجلس وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. 
وحدد قرار تشكيل اللجنة أعمال اللجنة بأن تتم لمدة 15 يوم على أن يتم تسليم التقرير النهائي بأعمال التفتيش وبحث الشكوى المقدمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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