اخبار الرياضه

مدافع اَرسنال: فان دايك يُخيف المهاجمين

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - علق ويليام ساليبا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال، على المستويات التي يقدمها المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مع خلال السنوات الماضية.

وأثنى ساليبا على أداء فان دايك، مؤكدًا أنه يُشعر مهاجمي الخصوم بالخوف عندما يلعب أمامهم.

تصريحات ساليبا

وتحدث ساليبا في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: "بالتأكيد، فان دايك يمتلك هالة قوية، فهو يعد القائد وهو من يأمر الجميع بكل شيء".

وتابع: "تشعر بأنه يُخيف مهاجمي الخصوم، بدأت أشعر بأنهم يشعرون بالخوف عندما يقتربون مني كذلك".

وأردف مدافع اَرسنال: "اتابع الكثير من المباريات واللقاءات، أنا شخص متواضع للغاية، لكن الموسم الماضي، تمامًا مثل هذا الموسم، كنت ضمن أفضل ثلاثة مدافعين".

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا