مدافع اَرسنال: فان دايك يُخيف المهاجمين

ياسر رشاد - القاهرة - علق ويليام ساليبا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال، على المستويات التي يقدمها المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مع ليفربول خلال السنوات الماضية.

وأثنى ساليبا على أداء فان دايك، مؤكدًا أنه يُشعر مهاجمي الخصوم بالخوف عندما يلعب أمامهم.

تصريحات ساليبا

وتحدث ساليبا في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: "بالتأكيد، فان دايك يمتلك هالة قوية، فهو يعد القائد وهو من يأمر الجميع بكل شيء".

وتابع: "تشعر بأنه يُخيف مهاجمي الخصوم، بدأت أشعر بأنهم يشعرون بالخوف عندما يقتربون مني كذلك".

وأردف مدافع اَرسنال: "اتابع الكثير من المباريات واللقاءات، أنا شخص متواضع للغاية، لكن الموسم الماضي، تمامًا مثل هذا الموسم، كنت ضمن أفضل ثلاثة مدافعين".