ساليبا: "أنا من أفضل 3 مدافعين في الدوري الإنجليزي"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ويليام ساليبا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَرسنال، أنه يعد من أفضل 3 مدافعين في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الأخيرة.

وأشاد مدافع الجانرز أنه قدم مستوى جيد للغاية خلال الموسم المنصرم، مشيرًا إلى أنه ليس الرجل الذي يتحدث كثيرًا.

تصريحات ساليبا

تحدث ساليبا في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: "كان لدي مستوى جيد للغاية هذا الموسم، أشعر وكأنني وصلت إلى مرحلة فارقة فيما يتعلق بالاتساق".

وتابع: "أنا لست الرجل الذي يتحدث كثيرًا، لكنني أتحدث أكثر فأكثر".

وأكمل: "أعتقد بأنني واحد من أفضل 3 مدافعين في الدوري الإنجليزي، عندما تكون هناك مواجهة فردية مع لاعب وتراه ينسحب ويبعد الكرة ليتجنب المواجهة، يكون الأمر ممتعا".

بينما تحدث عن المنافسة التي كانت مع مانشستر سيتي، فقال: "خضنا ضدهم ثلاث مرات الموسم الماضي وجعلناهم يعانون، لاعبيهم يشعرون ونحن كذلك أننا اقتربنا منهم، والموسم المقبل سنحظى بحرب أفضل معهم".