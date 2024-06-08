دورة تدريبة لتطوير مدربي الجمباز الإيقاعي باستاد القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم السبت دورة تدريبة لمدربي الجمباز الإيقاعي التي نظمها اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين علي مدار يومين بالصالة رقم (2) بأستاد القاهرة الدولي تحت إشراف الخبراء الدوليين Irina Martens و Stefan Ivanov وبحضور نهى أبو شبانة رئيسة اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي و عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري و ياسمين سمير رئيسة اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الافريقى و عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري و ياسمين رستم ودايانا فريد شوقي و سارة رستم اعضاء اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد المصري

تأتي تلك الدورة ضمن خطط الإتحاد المصري لتطوير مدربي الجمباز الإيقاعي ومواكبة للمتغيرات وأحدث التطورات في أساليب تدريب الجمباز الإيقاعي في العالم

وإعلان أحدث المستجدات في التدريب والتحكيم ومواكبة جميع المتغيرات في عالم التدريب..

شارك فى الدورة 370 مدربة علي مستوي الجمهورية.