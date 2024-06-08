عرض ضخم من باريس سان جيرمان لضم نجم السيتي

ياسر رشاد - القاهرة - تضع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كأولوية لها، بعد المستويات المتواضعة للعديد من اللاعبين خلال الموسم المنصرم.

ويستهدف باريس سان جيرمان التعاقد مع المدافع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، في تدعيم الخط الخلفي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد سوء مستوى خط الدفاع في منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان يرصد 85 مليون يورو من أجل التوقيع مع جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن هناك رغبة كبيرة من قبل مسؤولي باريس سان جيرمان من أجل ضم اللاعب الأرجنتيني، خاصة وأن الفريق الباريسي يبحث عن المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.

وكان ألفاريز قد شارك في 54 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم، حيث سجل 19 هدفاً وصنع 13 هدفاً طوال الموسم.

الجدير بالذكر أن مدافع مانشستر سيتي انضم للفريق قادماً من فريق ريفربليت الأرجنتيني في صيف 2023، وسينتهي عقده مع ناديه الحالي في موسم 2028.