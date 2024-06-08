منتخب الكاميرون يتقدم على الرأس الأخضر في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم المنتخب الكاميرون الأول لكرة القدم على نظيره الرأس الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

جاء الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب مايكل نجادجوي في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، بينما أضاف فينسنت أبو بكر الهدف الثاني في الدقيقة 25.

فيما قلص جاميرو مونتيرو النتيجة للرأس الأخضر في الدقيقة 37 من عمر الشوط، وعاد أبو بكر ليُسجل الهدف الثالث للأسود الكاميرونية في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

ويأتي المنتخب الكاميروني ورأس الأخضر ضمن المجموعة الرابعة، والتي جاءت ترتيبها قبل انطلاق المباراة، كالتالي:

ليبيا برصيد 7 نقاط.

أنجولا برصيد 5 نقاط.

الكاميروم برصيد 4 نقاط.

الرأس الأخضر برصيد 4 نقاط.

موريشيوس برصيد نقطة واحدة.

إسواتيني بدون نقاط.