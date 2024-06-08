الكاميرون تقسو على الرأس الأخضر برباعية في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الكاميروني فوزًا كبيرًا على نظيره الرأس الأخضر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حصلت عليها قطر خلال 2022.

أحرز المنتخب الكاميروني الهدف الأول من خلال اللاعب مايكل نجادجوي في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، فيما ضاعف زميله فينسنت أبو بكر النتيجة في الدقيقة 25.

بينما سجل هدف الرأس الأخضر الوحيد عن طريق اللاعب جاميرو مونتيرو النتيجة في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وأحرز الهدف الثالث للأسود الكاميرونية اللاعب أبو بكر في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، فيما أختتم السجل التهديفي للكاميرون اللاعب نوهو تولو في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني.

ويحتل المنتخب الكاميروني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما تأتي ليبيا ثاني الترتيب بنفس رصيد الأسود الكاميرونية، وأنجولا ثالثًا بـ 5 نقاط.

بينما الرأس الأخضر رابع الترتيب بأربعة نقاط، ويحتل منتخب موريشيوس المركز الخامس بنقطة واحدة، وإسواتيني يتزيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.