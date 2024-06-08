الركراكي: "ردة فعل زياش ووالنصيري طبيعية"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، عن أن ردة فعل الثنائي حكيم زياش ويوسف النصيري طبيعية، وذلك بعد غضبهما خلال مواجهة أسود الأطلس أمام زامبيا.

وكان المنتخب المغربي قد حقق الفوز على نظيره الزامبي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أدرار"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات تصفيات المونديال.

تصريحات الركراكي

تحدث الركراكي في المؤتمر الصحفي عقب مواجهة زامبيا، فقال: "بالطبع، وجدنا صعوبات في البداية، لكن التغييرات ساعدتنا على اللعب بطريقة أفضل".

وأكمل: "لم أتقبل كيف استقبلنا الهدف الأول، كما أنني أتفهم أننا في شهر يونيو، وهناك بعض الإعياء الظاهر على عدد من اللاعبين".

وأردف: "بالنسبة لي، ردة فعل حكيم زياش طبيعية، والأمر نفسه على المهاجم يوسف النصيري، من الطبيعي أن يغضب اللاعب من أجل المشاركة".

وأضاف: "حكيم كان مُصابًا ولاحظت أنه حان وقت التغيير، ونحن نعرف ما نريد ونثق في عملنا".

وأوضح: "نحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق الانسجام، لكن الجمهور قد لا يتفهم ذلك".

الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي نجح في دخول التاريخ، بعدما تواجد ضمن المربع الذهبي لكأس العالم النسخة الماضية بقطر 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.