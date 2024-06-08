"رفع العرض لمليون دولار".. الأهلي يقترب من ضم مدافع أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن اقترابهم من إتمام صفقة لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الأهلي في مفاوضات متقدمة مع نادي اتحاد العاصمة لضم مدافعه زين الدين بلعيد.

وأشار المصدر ذاته إلى أن النادي الأهلي قد رفضّ دفع الشرط الجزائي لضم اللاعب ولكن رفع قيمة عرضه إلى مليون دولار في حين يتمسك اتحاد العاصمة بالحصول على مليون و200 ألف دولار.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن الصفقة قد تنتهي خلال الساعات القليلة المقبلة في ظل تحمس جميع الأطراف لإتمامها.

اللاعب الدولي صاحب الـ 25 عاماً قد شارك مع فريق اتحاد العاصمة خلال الموسم الماضي في 32 مباراة سجل خلالها 5 أهداف.

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