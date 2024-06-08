"انفراجة ولكن".. مصدر يكشف لمصراوي تطور مفاوضات الأهلي مع محمد كوناتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن وجود انفراجة في مفاوضات النادي الأهلي مع المهاجم البوركيني محمد كوناتي خلال الفترة الجارية.

الروسي دميتري سيليوك وكيل المهاجم البوركيني محمد كوناتي سبق وقال خلال تصريحات مصوّرة لبرنامج "الكورة مع فايق":"اللاعب أصبح حرًا ولكن لم يتخذ أي قرار رسمي بخصوص خطوته المقبلة لديه عروضًا أوروبية وقطرية وسعودية بجانب المصرية ولكن إذا قرر الانضمام لفريق بالدوري المصري سيكون الأهلي".

المصدر ذاته، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن اللاعب صاحب الـ 26 عاماً قد أبدى مرونة نسبية في طلباته ولكن هناك خلافاً في وجهات النظر حالياً بخصوص إتمام صفقته.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكشافة "الاسكاوتنج" بشركة الكرة بالنادي الأهلي ترى أن هناك تراجع في أداء اللاعب بالفترة الأخيرة في المقابل يضع المدير الفني السويسري مارسيل كولر اللاعب في صدارة الصفقات التي يرغب تدعيم خط الهجوم بها.

المهاجم البوركيني الدولي كان قد انضم لصفوف نادي أخمات جروزني الروسي في موسم 2021/2022 قادمًا من نادي خيمكي الروسي أيضًا.

اللاعب الذي انتهى تعاقده مع نهاية موسم 2023/2024 شارك مع نادي أخمات جروزني في 90 مباراة سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 3 لزملائه، هذا بعدما خاض مع خيمكي 40 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4.

اقرأ أيضاً:

"رفع العرض لمليون دولار".. الأهلي يقترب من ضم مدافع أجنبي

"بين رغبته الأولى الأهلي ومن صغري زملكاوي".. تناقض تصريحات مصطفى شلبي وأيمن الشريعي