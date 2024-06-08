"والده تمنى انضمامه".. من هو المدافع الأجنبي الذي يقترب الأهلي من التعاقد معه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اقترب الأهلي من حسم التعاقد مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد خلال الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه للموسم المقبل 2024/2025.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي بوقت سابق من اليوم السبت، أن الأهلي قد رفض دفع الشرط الجزائي بعقد اللاعب ولكن رفع قيمة عرضه إلى مليون دولار في حين يتمسك اتحاد العاصمة بالحصول على مليون و200 ألف دولار.

والد المدافع الجزائري الدولي، سبق وقال في تصريحات خاصة لمصراوي بشهر مارس الماضي:"أتمني انتقال نجلي إلى النادي الأهلي في المستقبل وعقد نجلي مع اتحاد العاصمة يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 650 ألف يورو حال الرحيل في نهاية الموسم الحالي".

اللاعب كان قد تم تصعيده لصفوف الفريق الأول بنادي نصر حسين داي في بلاده بموسم 18/19 قبل أن يرحل بعد 3 سنوات لصفوف اتحاد العاصمة الجزائري.

بلعيد الذي تدرج بالمنتخبات السنية المختلفة في الجزائر شارك مع نادي نصر حسين داي في 23 مباراة سجل خلالها هدفاً.

وبدأ اللاعب تثبيت أرجله في الملاعب مع خطوة الانتقال لنادي اتحاد العاصمة الجزائري الذي خاض بقميصه 137 مباراة سجل خلالها 15 هدفاً وصنع 5.

وانضم من خلاله لصفوف المنتخب الجزائري الأول في معسكر يناير 2023؛ حيث شارك بقميصه بـ 7 مباريات.

ويمتلك الأهلي في خط الدفاع كل من: محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم.

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