ميدو يُعلن عن مكافآة 200 ألف جنيه للاعب الإسماعيلي إذا سجل 10 أهداف (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي الأسبق، بلاعب الدراويش عمر الساعي وبقدارته الفنية.

وقال ميدو، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورت مساء أمس الجمعة:"فخور أنني منحت الفرصة لإياد العسقلاني وعمر الساعي، الساعي أخبرته بضرورة أن يُسجل 10 أهداف وإذا سجل الأهداف العشرة سأعطيه مكافآة 200 ألف جنيه".

الساعي الذي ينشط في مركز خط الوسط كان قد شارك مع الإسماعيلي بالموسم الجاري في 24 مباراة بالدوري سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 لزملائه خلال 1905 دقيقة لعب.

وأضاف ميدو:"أقوم بذلك دائمًا فكنت أضع أهدافاً حين كنت بالزمالك ليوسف أوباما ومحمد إبراهيم وهم صغار أتذكر أنني قلت لمحمد إبراهيم قبل مباراة قارية لنا إذا لم يرتكب 10 تمريرات خاطئة خلال اللقاء سأعطيه 50 ألف جنيه فقام بـ 15 تمريرة خاطئة بأول ربع ساعة من اللقاء".

وكان ميدو قد تولى تدريب الزمالك مرتين الأولى في موسم 15/16 والثانية في موسم 22/23، كما تولى تدريب فريق الزمالك مرتين في موسمي 13/14 وثانية في موسم 15/16.

وأتم نجم المنتخب الوطني السابق تصريحاته بالإشادة بعدد من لاعبي المنتخب الأولمبي بقوله:"لدينا لاعبين مميزين مثل عمر فايد، إياد العسقلاني، عمر الساعي، محمود صابر الذي أراه لاعبًا كبيرًا وحسام عبدالمجيد أحد قادة المنتخب وسيحققون نتائج إيجابية في الأولمبياد إذا انضم لهم ثلاثة لاعبين كبار لديهم الشغف".

وكانت قرعة الأولمبياد قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات: إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان.

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