الأهلي والزمالك.. موعد عودة الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يتوقف الآن الدوري المصري الممتاز، بسبب خوض منتخب مصر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر مباراة الجولة الثالثة يوم الخميس الماضي، وعزز صدارته للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، عقب الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف.

وفي الجولة الرابعة يلاقي الفراعنة نظيره غينيا بيساو صاحب وصافة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

موعد عودة الدوري المصري الممتاز

ويستأنف الدوري المصري عقب نهاية الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعود الدوري يوم الخميس الموافق 13 يوليو، بلقاء فيوتشر ضد الجونة، وبيراميدز ضد سموحة.

ويستأنف الأهلي والزمالك مبارياتهم يوم الجمعة 14 يونيو، عندما يلاقي المارد الأحمر نظيره فاركو، والفارس الأبيض منافسه سيراميكا كليوباترا.

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