الزمالك يعلن تعاقده مع هذا اللاعب لفريق كرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع عمر أحمد عطية بيبو لفريق كرة اليد لمدة 3 سنوات قادما من هليوبوليس.

وجاء ذلك التعاقد ضمن خطة النهوض بفريق كرة اليد بالزمالك، بعد العروض السيئة الذي يقدمها الفريق على غير العادة.

الجدير بالذكر أن فريق يد الزمالك خسر 6 بطولات خلال موسم 2023/2024، الدوري، كأس مصر، كأس الكؤوس الأفريقية، السوبر الأفريقي، السوبر المصري والبطولة العربية.

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