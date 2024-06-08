الكاميرون يكتسح الرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الكاميرون والرأس الأخضر التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بتصفيات كأس العالم أفريقيا.

واكتسح منتخب الكاميرون نظيره منتخب الرأس الأخضر برباعية مقابل هدف على ملعب أحمدو أهيدجو.

سجل هدف الكاميرون الأول، ميشيل نجادو في الدقيقة 13.

سجل هدف الكاميرون الثاني، فينسنت أبو بكر في الدقيقة 25.

سجل هدف الرأس الأخضر، جاميرو مونتيرو في الدقيقة 37.

سجل هدف الكاميرون الثالث، فينسنت أبو بكر في الدقيقة 44.

سجل هدف الكاميرون الرابع، فينسنت نوهو تولو في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز احتل الكاميرون صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الرأس الأخضر عند 4 نقاط في المركز الرابع.

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