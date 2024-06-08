"تستغرق 8 ساعات".. بعثة منتخب مصر تتجه إلى غينيا بيساو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

غادرت بعثة منتخب مصر الأول، منذ قليل متجهة إلى غينيا بيساو، للعب مباراة الجولة الرابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل، والتي من المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتوجهت بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو على متن طائرة خاصة، في رحلة تستغرق ما يقارب 8 ساعات من القاهرة.

وحرص وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على التواجد في مطار القاهرة، لدعم اللاعبين قبل التوجه إلى غينيا بيساو.

ويرافق بعثة المنتخب المصري في غينيا بيساو، الثنائي جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد خالد الدرندلي.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز، على حساب منتخب بوركينا فاسو في لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الخميس الماضي.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 مباريات خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بالمجموعة.

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