"صلاح أول وظهور ربيعة".. قائمة هدافي الجيل الحالي لمنتخب مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويمتلك المنتخب المصري في تشكيلته العديد من النجوم، وعلى رأسهم نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والذي يعد هداف الجيل الحالي للمنتخب المصري برصيد 56 هدفاً، وثاني الهدافين التاريخيين للفراعنة، خلف المدير الفني الحالي للمنتخب حسام حسن صاحب الـ 68 هدفاً.

كما يمتلك المنتخب المصري في قائمته هداف النسخة الحالية من التصفيات حتى الآن، وهو محمود حسن تريزيجيه، صاحب الـ 5 أهداف في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وجاءت قائمة هدافي الجيل الحالي لمنتخب مصر كالتالي

محمد صلاح.. 56 هدفاً.. 99 مباراة.

محمود تريزيجيه.. 18 هدفاً.. 78 مباراة.

مصطفى محمد.. 12 هدفاً.. 38 مباراة.

محمد شريف.. 5 أهداف.. 19 مباراة.

رامي ربيعة.. 3 أهداف.. 25 مباراة.