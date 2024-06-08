شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن ورنيم الوليلي بطلا الاسكواش يرزقان بابنهما الثاني مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزق طارق مؤمن ورنيم الوليلي بطلا الاسكواش بابنهما الثاني مراد، وكتب طارق مؤمن عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "الحمد لله، رزقنا اليوم بابننا الثاني مراد مؤمن، اللهم أنبته نباتاً حسنا واجعله قرة عين لنا واحفظه من كل شر".

وكانت البطلة المصرية رنيم الوليلي قد اعتزلت الاسكواش في عام 2020، وهي على قمة التصنيف العالمي للعبة، بسبب انتظارها آنذاك لابنها الأول شهير، بينما استمر طارق مؤمن في ممارسة اللعبة.

ودخل الزوجان المصريان، طارق مؤمن و ورنيم الوليلي لاعبة، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، جاء دخول الثنائي المصري للموسوعة على خلفية تتويجهما ببطولة العالم في لعبة الإسكواش، كأول زوجين يتوجان ببطولة واحدة معًا وفي نفس اللعبة أيضًا.

وكانت رنيم الوليلي قد حصدت لقب بطولة العالم في عام 2017، فيما حصد طارق مؤمن اللقب في بداية الموسم الجاري وبالتحديد في نوفمبر 2019، وفاز طارق مؤمن فى مباراة الدور النهائى على منافسه النيوزيلاندي بول كول المصنف الخامس عالميًا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 39 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 11-4.