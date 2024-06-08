شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حسم الأهلي صفقة بلعيد من اتحاد العاصمة الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو النادي الأهلي ملف التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري لمدة أربع سنوات بدءا من الموسم المقبل، بعدما كللت المفاوضات التي دارت بين الناديين بالنجاح خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن المارد الأحمر حسم صفقة بلعيد مقابل 750 ألف يورو لنادي اتحاد العاصمة، بعدما رفض استغلال الشرط الجزائي في عقد اللاعب نظير 650 ألف يورو حفاظاً على علاقاته مع كل الأندية العربية.

وأوضح المصدر أن اللاعب وافق على القيمة المالية التي سيحصل عليها سنويا والمقدرة بـ500 ألف دولار، تزيد 100 ألف دولار سنوياً.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد طلب التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد لتدعيم خط دفاع الأهلي في الموسم المقبل ، في ظل معاناة الخط الخلفي من نقص عددي خلال الموسم الحالي.