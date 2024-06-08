شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تواصل الدفاع عن اللقب وتصعد لنهائي بطولة بريطانيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-5, 10-12, 11-4.

ونجح 6 لاعبين مصريين في التأهل لنصف النهائي، بواقع 4 سيدات وهن، نور الشربيني، نوران جوهر، نور الطيب، وهانيا الحمامي، لتضمن مصر لقب السيدات، بينما تأهل في منافسات الرجل كل من، علي فرج ومصطفى عسل.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وكذلك البطل المصرى على فرج المصنف الأول للرجال، لقب البطولة عن النسخة الماضية.