شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يخضع لاختبار طبي جديد غداً لحسم مصير مشاركته أمام غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع إمام عاشور لاعب منتخب مصر لاختبار طبي جديد غدا، الأحد، قبل المران الختامي للفراعنة استعدادا لمواجهة غينيا الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

واشتكى عاشور من إجهاد فى العضلة الضامة في مباراة بوركينا فاسو ما أدى لاستبداله ومشاركة أكرم توفيق بدلا منه قبل نهاية اللقاء بقرابة نصف ساعة.

وغادر إمام عاشور مباراة بوركينا فاسو والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، ومن المقرر أن يحسم حسام حسن مدرب المنتخب مصير إمام عاشور من مباراة غينيا بيساو خلال الساعات المقبلة.

وتستغرق رحلة منتخب مصر إلى غينيا بيساو 8 ساعات، حيث أقلعت طائرة المنتخب منذ قليل فى طريقها إلى غينيا بيساو استعدادا لخوض مباراة الاثنين المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026، ومن المقرر وصول البعثة فى تمام الواحدة صباح غد الأحد.

ويرافق جمال علام رئيس اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلى، بعثة منتخب مصر التى توجهت منذ قليل إلى غينيا بيساو، وكان وزير الرياضة فى وداع البعثة بالمطار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.