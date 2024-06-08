شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتأهل إلى نهائى بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها برمنجهام خلال الفترة من 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز علي فرج في الدور نصف النهائي على الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 54 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-9, 11-7.

ونجح 6 لاعبين مصريين في التأهل لنصف النهائي، بواقع 4 سيدات وهن: نور الشربيني، نوران جوهر، نور الطيب، وهانيا الحمامي، لتضمن مصر لقب السيدات، بينما تأهل في منافسات الرجل كل من، علي فرج ومصطفى عسل.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وكذلك البطل المصرى على فرج المصنف الأول للرجال، لقب البطولة عن النسخة الماضية.