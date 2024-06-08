كروتيا تتقدم على البرتغال في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، في المباراة الودية استعدادًا لبطولة كأس أمم أوروبا ألمانيا 2024.

جاء هدف كرواتيا من خلال القائد لوكا مودريتش في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، بينما حاول منتخب البرتغال تعديل النتيجة لكنه لم ينجح خلال الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

وسيطر المنتخب البرتغالي على الكرة نسبيًا خلال الشوط الأول، حيث جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة 55% للبرتغال، مقابل 45% لصالح كرواتيا.

ومن المتوقع أن يشهد الشوط الثاني من مباراة البرتغال وكرواتيا إثارة كبيرة، خاصة وأن الثنائي يرغبان في الاستفادة من هذه المباراة قبل بداية اليورو 2024 بألمانيا.

وكان المنتخب الكرواتي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوسيب ستانشيتش- جوسيب شوتالو- مارين بونجراشيتش- جوشكو جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش- مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: لوفر ماير- أنتي بوديمير- أندريه كراماريتش