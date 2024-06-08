برناردو سيلفا يقود البرتغال أمام كرواتيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، التشكيل الرسمي لمواجهة كرواتيا وديًا، استعدادًا لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية ألمانيا 2024.

ويقود لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي برناردو سيلفا تشكيل المنتخب البرتغالي أمام كرواتيا، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم السبت.

تشكيل البرتغال أمام كرواتيا

حراسة المرمى ديوجو كوستا

خط الدفاع : ديوجو دالوت- روبن دياز- جونتشالو إيناسيو- نونو مينديش

خط الوسط: جواو بالينيا- فيتينيا- برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جواو فيليكس- ديوجو جوتا- برناردو سيلفا

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تستضيفها ألمانيا.