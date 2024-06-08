رودريجو يعلق على انتقال مبابي لـ ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدولي البرازيلي رودريجو جوس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن رأيه في انتقال الفرنسي كيليان مبابي للعملاق الإسباني خلال الأسبوع الماضي.

وكان ريال مدريد، قد أعلن عن انضمام مبابي للفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتحدث رودريجو جوس في تصريحات أبرزتها شبكة "فوت ميركاتو"، حيث قال: "بالتأكيد، وجود مبابي بجانب فينيسيوس جونيور في نفس الفريق، أمر لا يمكن تصديقه".

وأكمل: "هذا الأمر يحتاج إلى عمل وجهد مضاعف من جانبي للحفاظ على نفس المستوى".

وأردف: "أحلم بشكل دائم في أن اتواجد إلى جانب مبابي، والآن سيتحقق الأمر".

وأختتم رودريجو تصريحاته: "بالطبع سعيد للغاية، وأرغب في أن يكتب كيليان مبابي قصة رائعة مع ريال مدريد".

الجدير بالذكر أن رودريجو لعب مع ريال مدريد 51 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات، حيث سجل 17 هدفا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.