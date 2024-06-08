مودريتش على رأس تشكيل كرواتيا أمام البرتغال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للمنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم عن تشكيل مواجهة البرتغال، ضمن الاستعداد لمنافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية ألمانيا 2024.

ومن المقرر انطلاق مواجهة البرتغال أمام كرواتيا في تمام السابعة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم السبت.

تشكيل كرواتيا ضد البرتغال

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوسيب ستانشيتش- جوسيب شوتالو- مارين بونجراشيتش- جوشكو جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش- مارسيلو بروزوفيتش- ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: لوفر ماير- أنتي بوديمير- أندريه كراماريتش

ومن المنتظر أن يتابع جمهور الكرة الأوروبية منافسات قوية خلال الأيام المقبلة، حيث ستنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية الجمعة المقبلة، والتي تشهدها ألمانيا.