شكرا لقرائتكم خبر عن ما خطوات الزمالك لاستعادة بريق كوماندز اليد بالموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك اتخاذ عدة خطوات من أجل استعادة بريق فريق كوماندز اليد مجدداً، بعد خسارة جميع البطولات المحلية والأفريقية الموسم المنقضى وسط غضب جماهيرى كبير.

ج..يسعى مجلس الزمالك لإنهاء ملف تعيين مدير فنى جديد أجنبى، سواء من المدرسة الإسبانية أو الفرنسية، لتولى المهمة الفنية لفريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك خلال الموسم المقبل فى ظل تمسك مسئولى القلعة البيضاء بتعيين مدرب على أعلى مستوى، خاصة بعد خسارة دورى المحترفين والسوبر الأفريقى أمام الأهلى، فضلا عن ضياع الكؤوس الأفريقية بوهران.

ج.. وجه الزمالك الشكر لعدد من اللاعبين الذين لم يحققوا المستوى المطلوب هذا الموسم، وهم "هشام السبكي - أحمد وليد – محمد البسيوني مودي محمد علاء السيد لوكا – محمد ياسين - مؤمن زكي".

ج..نجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد تعاقد اللاعب مازن رضا لمدة 3 مواسم من أجل الحفاظ على وجود اللاعب بالموسم الجديد، فى ظل اهتمام بعض الأندية فى الحصول على خدماته، فضلا عن الاقتراب من إعلان تجديد تعاقد محمود خليل "فلفل".

ج..أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع عمر أحمد عطية "بيبو" لاعب هليوبوليس، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، ووقع صاحب الـ24 عاماً على عقود انضمامه للزمالك لمدة ثلاثة مواسم، خلال الجلسة التى جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء، ولا يزال يتفق مجلس الزمالك مع لاعبين جدد لتدعيم بعض المراكز وأبرزها الخط الخلفى.

ج.. يعقد مسئولو نادى الزمالك خلال الأيام المقبلة جلسة مع كريم هنداوى حارس الفريق السابق بعد انتهاء موسمه مع النور الصفا السعودى من أجل فتح ملف العودة إلى صفوف القلعة البيضاء الموسم المقبل.