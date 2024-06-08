شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقترب من الثلاثى فوق السن بقائمة المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أقرب اللاعبين فوق السن للانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس والتي تنطلق الشهر المقبل.

ويبحث البرازيلي روجيريو ميكالي عن مدافع ولاعب جناح وحارس مرمى، لاختيار ثلاثة لاعبين في قائمة المنتخب الأولمبي، وبات تريزيجيه أقرب هؤلاء اللاعبين بعد مستوياته المميزة مع المنتخب في المباريات الأخيرة، وكذلك رغبة في تمثيل مصر في الأولمبياد المقبل.

وحقق المنتخب الأولمبى الفوز على نظيره كوت ديفوار بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتمكن مصطفى سعد "ميسى" صانع ألعاب منتخب مصر الأولمبى من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عقب استغلال خطأ مدافعي منتخب كوت ديفوار.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من قِبَل لاعبى منتخب مصر الأولمبي وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف عن طريق محمود صابر وأسامة فيصل وبلال مظهر في غياب تام من قِبَل لاعبى منتخب كوت ديفوار في الشوط الأول، قبل أن يخوض الأفيال الشوط الثاني بحماس كبير والعمل على تسجيل هدف التعادل ولكن لم يكتب لهم النجاح.