شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة اليد يعلن برنامج مباريات الفراعنة الودية استعدادا لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد برنامج المباريات الودية للمنتخب الأول للرجال لكرة اليد، فى إطار الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024.

جاء البرنامج كالتالى:

يوم 5 يوليو 2023

منتخب مصر مع منتخب سلوفينيا.

( تقام المباراة فى سلوفينيا )

يوم 9 يوليو 2024

منتخب مصر أمام منتخب كرواتيا

( تقام المباراة فى كرواتيا )

يوم 16 يوليو 2024

منتخب مصر أمام منتخب السويد

( تقام المباراة فى السويد )

يوم 18 يوليو 2024

منتخب مصر أمام منتخب السويد

( تقام المباراة فى السويد )

يوم 23 يوليو 2024

منتخب مصر أمام منتخب اليابان

( تقام المباراة فى باريس )

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب كل من: كرواتيا والأرجنتين والبحرين.

أسفرت منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.