شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع حل أزمة القيد على رأس أولوياته قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى الزمالك حل أزمة القيد على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة، قبل بدء التفكير في تدعيم الفريق بصفقات جديدة، خاصة أن هذا الملف من أصعب التحديات التي تواجههم حالياً.

وتعرّض نادى الزمالك لإيقاف القيد لمدة 3 فترات بسبب مستحقات المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق، والبالغة 2 مليون و400 ألف يورو، ثم تكرر الوقف لمدة 3 فترات جديدة بسبب مستحقات مساعدى البرتغالى فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض.

ويكثف مسئولو نادى الزمالك من التواصل مع محامى المغربى خالد بوطيب، خاصة أن مستحقات الأخير تمثل الغرامة الأكبر على القلعة البيضاء، حيث يسود اتجاه داخل النادى إلى تقسيط الغرامة على ثلاث دفعات.

وكشف عمرو أدهم خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن محاولات التفاوض ما زالت جارية مع محامى المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأسبق، من أجل الوصول إلى حل مُرضٍ معه يتناسب مع جميع الأطراف من أجل إسدال الستار على هذا الملف نهائياً.

وعرض الزمالك على محامى اللاعب المغربى جدولة المديونية المستحقة، والبالغة 2 مليون و400 ألف يورو، على 3 أقساط لإنهاء تلك الأزمة، كما يجهز مسئولو الأبيض، فى الوقت ذاته، مستحقات روى أجواش مساعد البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك، لسدادها وإنهاء هذا الملف، والتفرغ لباقى الغرامات المستحقة على النادى.