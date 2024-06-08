شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل لمرحلة متقدمة فى المفاوضات مع كوناتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت المفاوضات بين مسئولي النادي الأهلي ووكيل البوركيني محمد كوناتيه مهاجم أخمات جروزني الروسي السابق، من أجل الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمراحل متقدمة باعتباره من أهم الأهداف المطلوبة لتدعيم هجوم الأهلي.

وأشار مصدر داخل الأهلي إلى أن وكيل كوناتيه أبدى مرونة بشأن الموافقة على الأهلي، ولكن يضع الأولوية لوصول عرض أوروبي، حيث إنه يرغب في الاستمرار في أوروبا عن العودة لقارة أفريقيا، ولكن لا يمانع اللعب للأهلي في حال عدم وصول عروض أوروبية مناسبة.

وأوضح المصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سيقوم بعرض تفاصيل المفاوضات التي دارت مع وكوناتيه ووكيله على لجنة التخطيط ومارسيل كولر المدير الفني، للحصول على موافقته النهائية قبل إتمام التعاقد مع اللاعب البوركيني.

وأكد المصدر أن كوناتيه هو الخيار الأول لدى كولر لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم المقبل، في ظل الاستقرار النهائي على رحيل الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الموسم الحالي.