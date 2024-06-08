علي فرج يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المصري علي فرج، بطل العالم ووادى دجلة علي فرج في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية- ليواصل فرج مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.



وتأهل بطل أندية وادى دجلة، علي فرج للمباراة النهائية لبطولة بريطانيا للاسكواش، وذلك بعد تغلبه على جويل مكين بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3) (11-9) (11-7).



وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.