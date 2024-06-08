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علي فرج يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح المصري علي فرج، بطل العالم ووادى دجلة علي فرج  في التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية- ليواصل فرج مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.


وتأهل بطل أندية وادى دجلة، علي فرج للمباراة النهائية لبطولة بريطانيا للاسكواش، وذلك بعد تغلبه على جويل مكين بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-3) (11-9) (11-7).


وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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