لويس سواريز يقود قائمة أوروجواي في كوبا أمريكا 2024

أعلن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجوا، قائمة “السيليستي”، المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024 القادمة، على الأراضي الأمريكية.

وشهدت قائمة منتخب الأوروجواي تواجد المهاجم لويس سواريز، ونجم نادي ريال مدريد فيدي فاليردي، والمدافع رونالدو أراوخو مدافع برشلونة الإسباني، مانويل أوجارتي متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي.

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جاءت قائمة الاوروجواي كالآتي:

سيرجيو روخيت- سانتياجو ميلي- فرانكو- رونالدو أراوخو- خوسيه ماريا خيمينيز- سيباستيان كاسيريس- نيكولاس ماريتشال- ماتياس أوليفيرا- لوكاس أوزلازا- ماتياس فينا.

جوليرمو فاريلا- ناثيان نانديز- مانويل أوجارتي- رودريجو بينتانكور- فيديريكو فالفيردي- إيميليانو مارتينيز- نيكولاس دي لا كروز- جيورجيان دي أراسكايتا.

أجوستين كانوبيو- بريان رودريجيز- بريان أوكامبو- فاكوندو بيليستري- ماكسيميليانو أراوخو- كريستيان أوليفيرا- داروين نونيز- لويس سواريز.

وجاءت مجموعات قرعة كوبا أمريكا، كالتالي:

المجموعة الأولى: الأرجنتين – بيرو – تشيلي – كندا.

المجموعة الثانية: المكسيك – الإكوادور – فنزويلا – جامايكا.

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية – أوروجواي – بنما – بوليفيا.

المجموعة الرابعة: البرازيل – كولومبيا – باراجواي – كوستاريكا.