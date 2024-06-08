نجم نابولي على أعتاب الاهلي السعودي

يسعى النادي الاهلي السعودي، من تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع أبرز النجوم العالميين، من أجل المنافسة على جميع الألقاب.

وحسبما كشف الإعلامي عبد العزيز المريسل، فإن نادي أهلي جدة، قريب جدًا من ضم النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نادي نابولي الإيطالي.

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وكتب المريسل عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “الاهلي يقترب من أوسيمين إن شاء الله تكتمل الأمور و يجي لدورينا فنحن سنكون إضافة له و هو إضافة لنا”.

وهناك الكثير من الأندية التي تهتم بالتعاقد مع المهاجم فيكتور أوسيمين، مثل نادي أرسنال الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن إدارة نابولي الإيطالي تفضل العرض المالي الأكبر.

الجدير بالذكر أن النادي الاهلي، قد أنهى منافسات الدوري السعودي بالموسم المنصرم في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.