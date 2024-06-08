رد رسمي.. سوتشي الروسي يصدم الاهلي بشأن يحيى عطية الله

وجه نادي سوتشي الروسي، صدمة للنادي الاهلي، بشأن التعاقد مع يحيى عطية الله لاعب الفريق ومنتخب المغرب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورد سوتشي، على الأخبار المنتشرة بخصوص وجود مفاوضات بينه وبين النادي الاهلي، لحصول الأخير على خدمات عطية الله.

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وارتبط إسم يحيى عطية الله، بالنادي الاهلي، بوجود مفاوضات لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ونفى أندريه أورلوف، المدير الرياضي للنادي الروسي، وجود أي مفاوضات من جانب النادي الاهلي، وكشف أن اللاعب سينتقل إلى نادي روسي.

وقال أورلوف، بأن اللاعب سينتقل إلى أحد الأندية الروسية للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر حيث سيتم توقيع العقود خلال يومين.

وكان الاهلي قد نجح في التوصل لإتفاق مع زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري لضمه خلال الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن يُعلن النادي عن إتمام الصفقة بشكل رسمي خلال أيام وعقب وصول اللاعب إلى القاهرة لإنهاء التعاقد.

يذكر أن الأهلي قد توج مؤخرًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر في التاريخ.

ويستعد الشياطين الحمر في الوقت الحالي لمواجهة فاركو في الدوري المصري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.