ملامح تشكيل منتخب مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر، لمواجهة نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر في المباراة المقبلة نظيره منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل 10 يونيو الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتمكن الفراعنة من الفوز على نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد بوركينا فاسو عند النقطة 4.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غينيا بيساو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة- حمدي فتحي- محمد عبدالمنعم

الوسط: محمد حمدي- إمام عاشور- مروان عطية- محمود حسن تريزيجيه- محمد هاني.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى محمد.