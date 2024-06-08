إصابة كيليان مبابي قبل يورو 2024

كشفت تقارير صحفية عن إصابة الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، في معسكر منتخب بلاده الديوك قبل انطلاق بطولة يورو 2024.

وتنكلق بطولة يورو 2024 في ألمانيا، في الفترة من 14 يونيو وتستمر حتى 14 يوليو.

وكان ريال مدريد أعلن الأسبوع الماضي تعاقده رسميًا مع اللاعب كيليان مبابي بعقد لمدة خمس مواسم.

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ووفقًا لـ صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أشارت في تقرير لها:” لم يشارك كيليان مبابي في تدريبات منتخب فرنسا اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة كندا وديًا غدًا الأحد، بسبب شعوره ببعض الألام”.

وتابعت:” إنه يعاني من ألام في ظهره، ولم يحسم طبيعة هذه الألام وهل سيغيب على آثرها عن بطولة يورو 2024″.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره كندا في مباراة ودية استعدادًا لخوص بطولة اليورو غدًا الأحد في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.