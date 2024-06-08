إلى الدوري التونسي.. نجم الاهلي يقترب من الرحيل في الصيف

دخل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، اهتمامات نادي الترجي الرياضي التونسي في فترة الانتقالات الصيفة لتدعيم صفوف الفريق

ووضع الترجي التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب فريق الاهلي، على رأس القائمة المرشحة لتدعيم صفوف الفريق بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر.

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وخرج كريستو من حسابات كولر، في الفترة الأخيرة حيث لايشارك اللاعب مع الفريق مما قد يسهل من رحيله.

ويرغب الترجي في استغلال ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الاهلي، في ظل تواجد الثلاثي وسام أبو علي وأنتوني موديست ومحمود كهربا.

وانضم كريستو إلى صفوف الاهلي، قادمًا من النجم الساحلي التونسي، حيث كان يعد واحدًا من أبرز المواهب في الدوري التونسي.

ومن المقرر أن يحسم الاهلي ملف الراحلين عن صفوف الفريق عقب جلسة مع السويسري مارسيل كولر خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الاهلي قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخرًا على حساب الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز بهدف مقابل لاشئ في مباراة الإياب والتعادل ذهابًا بدون أهداف.