موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحل منتخب مصر ضيفا على نظيره غينيا بيساو ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتبدأ الجولة الرابعة من التصفيات غدا الأحد بمواجهة ليبيريا وساو تومي بالمجموعة الثامنة.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

ويلتقي الفراعنة مع غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على معلب "24 سبتمبر".

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على سيراليون وجيبوتي وبوركينا فاسو.

وعلى الجانب الآخر، يحتل غينيا بيساو وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط، عقب التعادل مع بوركينا وأثيوبيا والفوز على جيبوتي.

اقرأ أيضًا:

أحمد ياسر: "ميدان التحرير ليه ميبقاش اسمه محمد صلاح؟"

الأهلي والزمالك.. موعد عودة الدوري المصري الممتاز