قبل مواجهة الفراعنة رفقة منتخب بلاده.. ماذا قدم نجم الدوري المصري مع فريقه هذا الموسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وستقام المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "24 سبتمبر"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويضم منتخب غينيا بيساو في تشكيلته لاعب الدوري المصري جيفرسون إنكادا، والذي يشارك رفقة فريق فاركو في منافسات الدوري المصري.

وخاض إنكادا رفقة فاركو هذا الموسم 19 مباراة، اكتفى خلالهم بصناعة هدفين فقط، ولم يسجل أي هدف هذا الموسم.

وانضم إنكادا إلى صفوف فريق فاركو في يناير 2022، قادماً من لكسويس البرتغالي، في صفقة انتقال حر.

وبشكل عام شارك جيفرسون إنكادا رفقة فاركو منذ الانضمام إلى الفريق، في 68 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من صناعة 5 أهداف، ولم يسجل أي هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب صاحب ال 26 عاماً، 200 ألف يورو، ويشارك إنكادا في مركز الظهير الأيمن رفقة الفريق السكندري.

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